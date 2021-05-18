Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,46 artışla 1.460,93 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,46 artışla 1.460,93 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,68 puan değer kazandı.

Dün 1.454,25 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 7,78 puan ve yüzde 0,51 değer kazanarak 1.461,73 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.459,93, en yüksek ise 1.465,56 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,69, hizmetler endeksi yüzde 0,04, teknoloji endeksi yüzde 0,58, sanayi endeksi yüzde 0,25 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 55'i yükseldi, 34'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti BBVA, Koza Altın İşletmeleri, Şişe Cam, Ereğli Demir Çelik ve Türk Hava Yolları oldu.

Altının onsu 1.868,2 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2211 ve dolar/yen paritesi 108,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,3430 liradan, avro 10,1900 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,07 artışla 1.868,2 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,7 yükselişle 69,8 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk