Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,19 artışla 1.458,42 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,19 artışla 1.458,42 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 17,09 puan değer kazandı.

Cuma günü 1.441,33 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 8,51 puan ve yüzde 0,59 değer kazanarak 1.449,84 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.447,91, en yüksek ise 1.459,08 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,85, hizmetler endeksi yüzde 1,57, sanayi endeksi yüzde 1,42 ve teknoloji endeksi yüzde 0,69 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 86'sı yükseldi, 10'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti BBVA, Türk Hava Yolları, Petkim, Koza Altın İşletmeleri, Kardemir (D) oldu.

Altının onsu 1.837,2 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2170 ve dolar/yen paritesi 108,8 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,2350 liradan, avro 10,0230 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 artışla 1.837,2 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,6 artışla 68,5 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu