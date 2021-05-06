Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,30 artışla 1.424,19 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,30 artışla 1.424,19 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 4,19 puan değer kazandı.

Dün 1.420,00 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 3,07 puan ve yüzde 0,22 değer kazanarak 1.423,07 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.422,56, en yüksek ise 1.426,76 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,52, hizmetler endeksi yüzde 0,10 ve sanayi endeksi yüzde 0,42 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,65 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 45'i yükseldi, 47'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Kardemir (D), Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Garanti BBVA, Petkim oldu.

Altının onsu 1.793 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2050, sterlin/dolar paritesi 1,3920 ve dolar/yen paritesi 109,2 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,3160 liradan, avro 10,0330 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 artışla 1.793 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,4 artışla 68,8 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu