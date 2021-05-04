Piyasalarda gün ortası
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Piyasalarda gün ortası

Piyasalarda gün ortası
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,28 artışla 1.425,06 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,28 artışla 1.425,06 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3,92 puan değer kazandı.

Dün 1.421,15 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 3,13 puan ve yüzde 0,22 değer kazanarak 1.424,27 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.416,93, en yüksek ise 1.428,07 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,38 ve teknoloji endeksi yüzde 0,22 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,19 ve sanayi endeksi yüzde 0,72 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 41'i yükseldi, 54'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Petkim, Garanti BBVA ve Koza Altın İşletmeleri oldu.

Altının onsu 1.782,2 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2005, sterlin/dolar paritesi 1,3880 ve dolar/yen paritesi 109,4 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,3370 liradan, avro 10,0080 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,6 azalışla 1.782,2 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,8 artışla 68,7 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

Altının gram fiyatı 478 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 478 lira seviyesinden işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 8,30 seviyelerinden işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 8,30 seviyelerinden işlem görüyor
Altının kilogramı 474 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 474 bin liraya yükseldi
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