Piyasalarda gün ortası
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Piyasalarda gün ortası

Piyasalarda gün ortası
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,35 artışla 1.404,56 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,35 artışla 1.404,56 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 18,65 puan değer kazandı.

Dün 1.385,91 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 5,01 puan ve yüzde 0,36 değer kazanarak 1.390,92 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.390,92, en yüksek ise 1.406,51 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,58, sanayi endeksi yüzde 1,44, hizmetler endeksi yüzde 0,90 ve teknoloji endeksi yüzde 1,28 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 83'ü yükseldi, 16'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti BBVA, Ereğli Demir Çelik, Petkim, Sasa Polyester ve Akbank oldu.

Altının onsu 1.774,8 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2120, sterlin/dolar paritesi 1,3940 ve dolar/yen paritesi 109 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,1660 liradan, avro 9,8970 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 azalışla 1.774,8 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise önceki kapanışın yüzde 1,5 üzerinde 67,5 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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