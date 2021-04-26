Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,43 artışla 1.346,41 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,43 artışla 1.346,41 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 19,26 puan değer kazandı.

Cuma günü 1.345,15 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1,57 puan ve yüzde 0,12 değer kaybederek 1.343,58 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.343,58, en yüksek ise 1.367,81 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,36, hizmetler endeksi yüzde 1,30, sanayi endeksi yüzde 2,46 ve teknoloji endeksi yüzde 1,44 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 91'i yükseldi, 5'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Ereğli Demir Çelik, Garanti BBVA, Petkim, Garanti BBVA, Kardemir (D), Türk Hava Yolları oldu.

Altının onsu 1.781,7 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2100, sterlin/dolar paritesi 1,3910 ve dolar/yen paritesi 107,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,3400 liradan, avro 10,0930 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 artışla 1.781,7 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,7 azalışla 64,3 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu