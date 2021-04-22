Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,82 artışla 1.341,41 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,82 artışla 1.341,41 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 10,93 puan değer kazandı.

Dün 1.330,48 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 14,99 puan ve yüzde 1,13 değer kaybederek 1.315,49 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.309,23, en yüksek ise 1.341,89 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,54, hizmetler endeksi yüzde 0,73, sanayi endeksi yüzde 1,21 ve teknoloji endeksi yüzde 0,94 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 70'i yükseldi, 24'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti BBVA, Ereğli Demir Çelik, Koza Altın, Petkim ve Kardemir (D) oldu.

Altının onsu 1.788 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 17,45, bileşik getirisi yüzde 18,09 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2050, sterlin/dolar paritesi 1,3910 ve dolar/yen paritesi 108,03 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,2720 liradan, avro 9,9720 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 azalışla 1.788 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yatay seyirle 64,5 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar