Piyasalarda gün ortası
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Piyasalarda gün ortası

Piyasalarda gün ortası
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,38 azalışla 1.346,39 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,38 azalışla 1.346,39 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 18,88 puan değer kaybetti.

Dün 1.365,27 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1,40 puan ve yüzde 0,1 değer kaybederek 1.363,87 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.337,40, en yüksek ise 1.365,50 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,03, hizmetler endeksi yüzde 0,70, sanayi endeksi yüzde 1,87 ve teknoloji endeksi yüzde 1,42 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 14'ü yükseldi, 83'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Petkim, Garanti BBVA, Ereğli Demir Çelik, Kardemir (D), Türk Hava Yolları oldu.

Altının onsu 1.778,9 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 17,26, bileşik getirisi yüzde 18,00 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2000, sterlin/dolar paritesi 1,3940 ve dolar/yen paritesi 108,1 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,1990 liradan, avro 9,8600 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,04 artışla 1.778,9 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,6 azalışla 65,4 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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