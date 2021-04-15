Piyasalarda gün ortası
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Piyasalarda gün ortası

Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,53 artışla 1.416,70 puana yükseldi.

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Borsa İstanbul'da değeri 3 milyar lirayı aşan Beşiktaş, bir ilke imza attı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,53 artışla 1.416,70 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 7,51 puan değer kazandı.

Dün 1.409,19 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 3,24 puan ve yüzde 0,23 değer kazanarak 1.412,43 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.407,23, en yüksek ise 1.418,52 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,75 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,72, sanayi endeksi yüzde 0,03 ve teknoloji endeksi yüzde 1,21 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 32'si yükseldi, 65'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti BBVA, Sasa Polyester, Ereğli Demir Çelik, Kardemir (D), Yapı ve Kredi Bankası oldu.

Altının onsu 1.747,1 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1970, sterlin/dolar paritesi 1,3790 ve dolar/yen paritesi 108,8 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,0330 liradan, avro 9,6200 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,6 artışla 1.747,1 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,1 azalışla 65,9 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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