Piyasalarda gün ortası
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Piyasalarda gün ortası

Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar - Haberler | Ekonomi
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,13 artışla 1.419,77 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,13 artışla 1.419,77 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1,89 puan değer kazandı.

Dün 1.417,89 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,31 artışla 1.422,22 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.419,64, en yüksek ise 1.430,34 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,11, hizmetler endeksi yüzde 0,42, sanayi endeksi yüzde 0,21 ve teknoloji endeksi yüzde 0,82 yükseldi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 43'ü yükseldi, 50'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Doğan Holding, Şişecam, Petkim, Garanti BBVA ve Koza Altın oldu.

Altının onsu 1.743 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1870, sterlin/dolar paritesi 1,3740 ve dolar/yen paritesi 109,55 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,1580 liradan, avro 9,6805 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 artışla 1.743 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,5 düşüşle 62,7 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar

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