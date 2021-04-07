Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,06 azalışla 1.405,47 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,06 azalışla 1.405,47 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 15,12 puan değer kaybetti.

Dün 1.420,59 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 0,35 puan ve yüzde 0,02 değer kazanarak 1.420,94 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.403,61, en yüksek ise 1.422,48 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,16, hizmetler endeksi yüzde 0,77 ve sanayi endeksi yüzde 1,04 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,18 yükseldi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 11'i yükseldi, 84'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Kardemir (D), Türk Hava Yolları, Garanti BBVA, Jantsa ve Turkcell oldu.

Altının onsu 1.737 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1880, sterlin/dolar paritesi 1,3820 ve dolar/yen paritesi 109,90 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,1830 liradan, avro 9,7250 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 azalışla 1.737 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,2 düşüşle 62,5 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar