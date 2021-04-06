Piyasalarda gün ortası
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Piyasalarda gün ortası

Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,63 azalışla 1.432,92 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,63 azalışla 1.432,92 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,15 puan değer kaybetti.

Dün 1.442,06 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 0,82 puan ve yüzde 0,06 değer kazanarak 1.442,88 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.430,83, en yüksek ise 1.445,13 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,71, hizmetler endeksi yüzde 0,48, sanayi endeksi yüzde 0,20 ve teknoloji endeksi yüzde 0,54 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 28'i yükseldi, 69'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Garanti BBVA, Fenerbahçe Futbol AŞ, Koza Altın İşletmeleri ve Gübre Fabrikaları oldu.

Altının onsu 1.731,7 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1810, sterlin/dolar paritesi 1,3830 ve dolar/yen paritesi 110,5 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,1570 liradan, avro 9,6370 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 artışla 1.731,7 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,9 artışla 63,3 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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