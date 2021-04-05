Piyasalarda gün ortası
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Piyasalarda gün ortası

Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,36 artışla 1.435,37 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,36 artışla 1.435,37 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,19 puan değer kazandı.

Cuma günü 1.430,19 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1,20 puan ve yüzde 0,08 değer kaybederek 1.428,99 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.428,88, en yüksek ise 1.438,76 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,39 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,83, teknoloji endeksi yüzde 3,01 ve hizmetler endeksi yüzde 0,14 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 60'ı yükseldi, 36'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Koza Altın İşletmeleri, Garanti BBVA, Sasa Polyester, Jantsa, Şişecam oldu.

Altının onsu 1.724,9 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1740, sterlin/dolar paritesi 1,3850 ve dolar/yen paritesi 110,6 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,1380 liradan, avro 9,5540 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 azalışla 1.724,9 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,9 azalışla 63,4 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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