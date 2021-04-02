Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,83 artışla 1.438,44 puan oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,83 artışla 1.438,44 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 11,88 puan değer kazandı.

Dün 1.426,56 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 8,35 puan ve yüzde 0,59 kazanımla 1.434,91 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.432,53 ve en yüksek 1.438,54 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,73, teknoloji endeksi yüzde 0,64, sanayi endeksi yüzde 0,57, hizmetler endeksi yüzde 1,09 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 73'ü yükseldi, 20'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Koza Altın, SASA Polyester, Ford Otomotiv ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu.

Altının onsu 1.729,91 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 17,75, bileşik getirisi yüzde 18,54 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1779, sterlin/dolar paritesi 1,3834 ve dolar/yen paritesi 110,48 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,0330 liradan, avro 9,4680 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.729,91 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 2,66 yükselişle 64,58 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara