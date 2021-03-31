Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,08 azalışla 1.394,74 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,08 azalışla 1.394,74 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1,05 puan değer kaybetti.

Dün 1.395,79 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1,68 puan ve yüzde 0,12 değer kazanarak 1.397,47 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.394,40, en yüksek ise 1.403,75 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,14 ve hizmetler endeksi yüzde 0,298 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,73 ve teknoloji endeksi yüzde 1,41 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 55'i yükseldi, 40'ı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti BBVA, Sasa Polyester, Koza Altın İşletmeleri, Ford Otomotiv, Kardemir (D) oldu.

Altının onsu 1.686,3 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1730, sterlin/dolar paritesi 1,3780 ve dolar/yen paritesi 110,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,3200 liradan, avro 9,7900 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 artışla 1.686,3 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,3 azalışla 63,8 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu