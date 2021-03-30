Piyasalarda gün ortası
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Piyasalarda gün ortası

Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,57 azalışla 1.384,60 puana geriledi.

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Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 456 liradan işlem görüyor
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,57 azalışla 1.384,60 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 7,97 puan değer kaybetti.

Dün 1.392,57 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 0,27 puan ve yüzde 0,02 değer kazanarak 1.392,84 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.379,80, en yüksek ise 1.400,77 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,25, sanayi endeksi yüzde 0,69, teknoloji endeksi yüzde 1,16 ve hizmetler endeksi yüzde 0,39 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 24'ü yükseldi, 76'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Ford Otomotiv, Garanti BBVA, Türk Hava Yolları, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Kardemir (D) oldu.

Altının onsu 1.695,9 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1740, sterlin/dolar paritesi 1,3770 ve dolar/yen paritesi 110,3 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,3470 liradan, avro 9,8160 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,9 azalışla 1.695,9 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,5 azalışla 64,6 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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