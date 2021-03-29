Piyasalarda gün ortası
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Piyasalarda gün ortası

Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,84 artışla 1.393,73 puana yükseldi.

Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 450 liradan işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 450 liradan işlem görüyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,84 artışla 1.393,73 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 11,58 puan değer kazandı.

Cuma günü 1.382,15 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 3,58 puan ve yüzde 0,26 değer kazanarak 1.385,74 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.382,47, en yüksek ise 1.396,70 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,75, sanayi endeksi yüzde 1,45, teknoloji endeksi yüzde 1,00 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,03 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 65'i yükseldi, 28'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Kardemir (D), Garanti BBVA, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Petkim, Vestel Elektronik oldu.

Altının onsu 1.724,6 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1780, sterlin/dolar paritesi 1,3830 ve dolar/yen paritesi 109,6 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,1560 liradan, avro 9,6080 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,5 azalışla 1.724,6 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,2 artışla 64,4 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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