Piyasalarda gün ortası
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Piyasalarda gün ortası

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,74 azalışla 1.383,97 puan oldu.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,74 azalışla 1.383,97 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 10,38 puan değer kaybetti.

Dün 1.394,36 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 14,85 puan ve yüzde 1,06 artarak 1.409,20 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.383,58 ve en yüksek 1.412,35 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,20, teknoloji endeksi yüzde 0,79, sanayi endeksi yüzde 0,86 ve hizmetler endeksi yüzde 0,96 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 33'ü yükseldi, 63'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Şişecam, Vestel Elektronik, Ford Otomotiv ve Kardemir (D) oldu.

Altının onsu 1.730,39 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1792, sterlin/dolar paritesi 1,3790 ve dolar/yen paritesi 109,47 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,0210 liradan, avro 9,4650 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.730,39 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 2,46 yükselişle 63,11 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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