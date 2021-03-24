Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,76 artışla 1.401,67 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 24,25 puan değer kazandı.

Dün 1.377,43 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 0,05 puan azalarak 1.377,87 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.371,72, en yüksek ise 1.405,37 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 3,15, sanayi endeksi yüzde 1,32, hizmetler endeksi yüzde 2,71 ve teknoloji endeksi yüzde 2,12 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 99'su yükseldi, 1'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti BBVA, Sasa Polyester, Petkim, Akbank, Şişecam oldu.

Altının onsu 1.733,9 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 19,11, bileşik getirisi yüzde 20,02 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1830, sterlin/dolar paritesi 1,3720 ve dolar/yen paritesi 108,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,9510 liradan, avro 9,4270 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 artışla 1.733,9 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 3,1 artışla 62,3 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu