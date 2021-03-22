Piyasalarda gün ortası
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Piyasalarda gün ortası

22.03.2021 13:15 | Son Güncelleme: 22.03.2021 13:18
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 8,71 azalışla 1.395,81 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 8,71 azalışla 1.395,81 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 133,18 puan değer kaybetti.

Cuma günü 1.528,99 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 101,66 puan ve yüzde 6,65 kayıpla 1.427,33 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.379,87, en yüksek ise 1.491,99 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 9,0, sanayi endeksi yüzde 7,75, hizmetler endeksi yüzde 8,20, teknoloji endeksi yüzde 6,59 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerin hepsi değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Petkim, Ford Otomotiv, Türk Hava Yolları, Şişecam ve Ereğli Demir Çelik oldu.

Altının onsu 1.732,7 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1910, sterlin/dolar paritesi 1,3860 ve dolar/yen paritesi 108,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,8620 liradan, avro 9,3720 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,7 azalışla 1.732,7 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,3 artışla 64,5 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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