Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,12 azalışla 1.549,02 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1,91 puan değer kaybetti.

Dün 1.550,93 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 2,40 puan ve yüzde 0,15 kayıpla 1.548,53 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.537,85 ve en yüksek 1.553,93 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,73, teknoloji endeksi yüzde 0,68, sanayi endeksi yüzde 0,17 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,45 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 32'si yükseldi, 66'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Ford Otomotiv, Türk Hava Yolları, Vestel Elektronik, Şişecam ve Garanti Bankası oldu.

Altının onsu 1.737,08 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 15,75, bileşik getirisi yüzde 16,37 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1893, sterlin/dolar paritesi 1,3923 ve dolar/yen paritesi 108,85 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,2720 liradan, avro 8,6460 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.737,08 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 2,15 yükselişle 63,95 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara