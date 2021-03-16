Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,46 artışla 1.562,58 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 7,11 puan değer kazandı.

Dün 1.555,47 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 6,30 puan ve yüzde 0,41 kazançla 1.561,78 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.557,54, en yüksek ise 1.564,70 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,53, sanayi endeksi yüzde 0,72, hizmetler endeksi yüzde 0,45 ve teknoloji endeksi yüzde 1,02 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 62'si yükseldi, 30'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti BBVA, Koza Altın İşletmeleri, Otokar, Gözde Girişim, Kardemir (D) oldu.

Altının onsu 1.731,1 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 15,88, bileşik getirisi yüzde 16,51 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1930, sterlin/dolar paritesi 1,3830 ve dolar/yen paritesi 109,2 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,5220 liradan, avro 8,9730 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yatay seyirle 1.731,1 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,6 azalışla 67,4 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu