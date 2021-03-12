Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,03 azalışla 1.555,94 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,55 puan değer kaybetti.

Dün 1.556,49 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1,84 puan ve yüzde 0,12 kazanımla 1.558,33 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.552,12 ve en yüksek 1.560,93 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,03, teknoloji endeksi yüzde 0,26, sanayi endeksi yüzde 0,07, hizmetler endeksi yüzde 0,15 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 43'ü yükseldi, 49'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri SASA Polyester, Garanti Bankası, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Kardemir (D) ve Turkcell oldu.

Altının onsu 1. 700,91 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 15,76, bileşik getirisi yüzde 16,38 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1918, sterlin/dolar paritesi 1,3909 ve dolar/yen paritesi 109,11 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,6110 liradan, avro 9,0630 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.700,91 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,26 düşüşle 69,25 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara