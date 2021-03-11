Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,63 artışla 1.574,84 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,90 puan değer kazandı.

Dün 1.564,94 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 9,64 puan ve yüzde 0,62 kazançla 1.574,58 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.572,55, en yüksek ise 1.580,03 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,40, sanayi endeksi yüzde 0,70, hizmetler endeksi yüzde 1,07, teknoloji endeksi yüzde 0,23 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 61'i yükseldi, 33'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Sasa Polyester, Şişecam, Koza Altın İşletmeleri, Garanti BBVA, Turkcell oldu.

Altının onsu 1.734,0 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1960, sterlin/dolar paritesi 1,3950 ve dolar/yen paritesi 108,5 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,4550 liradan, avro 8,9180 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,5 artışla 1.734,0 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,8 artışla 68,6 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu