Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,01 artışla 1.542,09 puana yükseldi

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,11 puan değer kazandı.

Cuma günü 1.541,98 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 7,64 puan ve yüzde 0,50 kazançla 1.549,62 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.537,27, en yüksek ise 1.553,81 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,12, sanayi endeksi yüzde 1,05 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,03, mali endeks yüzde 0,75 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 50'si yükseldi, 45'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti BBVA, Petkim, Koza Altın İşletmeleri, Halkbank ve Tüpraş oldu.

Altının onsu 1.692,0 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1880, sterlin/dolar paritesi 1,3830 ve dolar/yen paritesi 108,5 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,6400 liradan, avro 9,0750 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,5 azalışla 1.692,0 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,7 azalışla 68,9 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu