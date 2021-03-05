Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,03 azalışla 1.537,54 puan oldu.

???????Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,50 puan değer kaybetti.

Dün 1.538,04 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 4,61 puan ve yüzde 0,30 azalarak 1.533,43 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.528,47 ve en yüksek 1.542,41 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,27, sanayi endeksi yüzde 0,34 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,36, hizmetler endeksi yüzde 0,63 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 38'i yükseldi, 56'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Petkim, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, İndeks Bilgisayar ve Kardemir (D) oldu.

Altının onsu 1.694,68 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1929, sterlin/dolar paritesi 1,3820 ve dolar/yen paritesi 108,45 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,5300 liradan, avro 8,9850 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.694,68 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,77 yükselişle 68,16 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara