Piyasalarda gün ortası
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Piyasalarda gün ortası

01.03.2021 13:11 | Son Güncelleme: 01.03.2021 13:14
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,04 artışla 1.501,34 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,04 artışla 1.501,34 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 29,95 puan değer kazandı.

Cuma günü 1.471,39 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 20,49 puan ve yüzde 1,39 kazançla 1.491,88 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.491,13, en yüksek ise 1.502,79 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,29, sanayi endeksi yüzde 2,70, hizmetler endeksi yüzde 1,68, teknoloji endeksi yüzde 2,48 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 99'u yükseldi, 1'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Şişecam, Türk Hava Yolları, Koza Altın İşletmeleri, Garanti BBVA, Gübre Fabrikaları oldu.

Altının onsu 1.746,8 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2040, sterlin/dolar paritesi 1,3940 ve dolar/yen paritesi 106,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,3340 liradan, avro 8,8290 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,7 artışla 1.746,8 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,4 artışla 65,2 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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