Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,03 artışla 1.498,26 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 15,24 puan değer kazandı.

Dün 1.483,02 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 27,29 puan ve yüzde 1,84 kazançla 1.510,32 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.494,58, en yüksek ise 1.514,81 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,58, sanayi endeksi yüzde 0,37, hizmetler endeksi yüzde 0,61 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,41 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 63'ü yükseldi, 34'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Petkim, Türk Hava Yolları, Karsan, Sasa Polyester, Koza Altın İşletmeleri oldu.

Altının onsu 1.793,7 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2220, sterlin/dolar paritesi 1,4160 ve dolar/yen paritesi 106,1 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,2110 liradan, avro 8,5260 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,5 azalışla 1.793,7 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,4 artışla 66,5 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu