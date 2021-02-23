Piyasalarda gün ortası
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Piyasalarda gün ortası

23.02.2021 13:27 | Son Güncelleme: 23.02.2021 13:30
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,24 azalışla 1.531,44 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,24 azalışla 1.531,44 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 19,18 puan değer kaybetti.

Dün 1.550,61 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 7,42 puan ve yüzde 0,48 kazançla 1.558,03 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.515,25, en yüksek ise 1.560,29 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,54, teknoloji endeksi yüzde 2,71, hizmetler endeksi yüzde 1,90 ve sanayi endeksi yüzde 1,78 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 11'i yükseldi, 88'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Sasa Polyester, Koza Altın İşletmeleri, Gübre Fabrikaları, Şişecam, Garanti BBVA oldu.

Altının onsu 1.806 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 14,37, bileşik getirisi yüzde 14,89 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2150, sterlin/dolar paritesi 1,4090 ve dolar/yen paritesi 105,3 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,0290 liradan, avro 8,5400 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 azalışla 1.806 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,7 artışla 64,8 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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