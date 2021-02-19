Piyasalarda gün ortası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Piyasalarda gün ortası

19.02.2021 13:27 | Son Güncelleme: 19.02.2021 13:30
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,87 artarak 1.559,91 puan oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,87 artarak 1.559,91 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 13,50 puan değer kazandı.

Dün 1.546,41 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 5,13 puan ve yüzde 0,33 artışla 1.551,54 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.550,14 ve en yüksek 1.561,75 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,01, teknoloji endeksi yüzde 1,54, sanayi endeksi yüzde 1,32, hizmetler endeksi yüzde 0,42 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 58'i yükseldi, 33'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri SASA Polyester, Koza Altın, Gübre Fabrikaları, Garanti Bankası ve Petkim oldu.

Altının onsu 1.770,85 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2135, sterlin/dolar paritesi 1,3989 ve dolar/yen paritesi 105,38 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,9720 liradan, avro 8,4580 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.770,85 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,54 düşüşle 62,44 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Muharrem İnce Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Osman Özköylü Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Pkk Mars Şehit England
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Piyasalarda gün ortası - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 13:41:46. #1.14#
title