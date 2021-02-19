Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,87 artarak 1.559,91 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 13,50 puan değer kazandı.

Dün 1.546,41 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 5,13 puan ve yüzde 0,33 artışla 1.551,54 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.550,14 ve en yüksek 1.561,75 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,01, teknoloji endeksi yüzde 1,54, sanayi endeksi yüzde 1,32, hizmetler endeksi yüzde 0,42 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 58'i yükseldi, 33'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri SASA Polyester, Koza Altın, Gübre Fabrikaları, Garanti Bankası ve Petkim oldu.

Altının onsu 1.770,85 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2135, sterlin/dolar paritesi 1,3989 ve dolar/yen paritesi 105,38 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,9720 liradan, avro 8,4580 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.770,85 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,54 düşüşle 62,44 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara