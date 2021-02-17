Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,23 artışla 1.546,37 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3,55 puan değer kazandı.

Dün 1.542,82 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 7,67 puan ve yüzde 0,50 kazançla 1.550,49 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.533,85, en yüksek ise 1.553,41 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,26, teknoloji endeksi yüzde 0,62 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,15, sanayi endeksi yüzde 0,71 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 43'ü yükseldi, 56'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Sasa Polyester, Koza Altın İşletmeleri, Garanti BBVA, Şekerbank, Halkbank oldu.

Altının onsu 1.786,00 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 14,44, bileşik getirisi yüzde 14,97 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2060, sterlin/dolar paritesi 1,3880 ve dolar/yen paritesi 106,0 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,0130 liradan, avro 8,4630 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,5 azalışla 1.786,00 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,6 artışla 63,4 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu