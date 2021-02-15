Piyasalarda gün ortası
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Piyasalarda gün ortası

15.02.2021 13:15 | Son Güncelleme: 15.02.2021 13:19
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,19 artışla 1.556,74 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,19 artışla 1.556,74 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 18,31 puan değer kazandı.

Cuma günü 1.538,44 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 12,68 puan ve yüzde 0,82 kazançla 1.551,12 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.547,38, en yüksek ise 1.557,62 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,50, teknoloji endeksi yüzde 1,04, sanayi endeksi yüzde 1,50 ve hizmetler endeksi yüzde 1,30 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 86'sı yükseldi, 10'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Koza Altın İşletmeleri, Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Turkcell ve Petkim oldu.

Altının onsu 1.816,70 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 14,26, bileşik getirisi yüzde 14,77 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2140, sterlin/dolar paritesi 1,3910 ve dolar/yen paritesi 105,4 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,9670 liradan, avro 8,4560 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 azalışla 1.816,70 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,7 artışla 62,7 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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