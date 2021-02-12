Piyasalarda gün ortası
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Piyasalarda gün ortası

12.02.2021 13:21 | Son Güncelleme: 12.02.2021 13:21
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,62 azalışla 1.536,00 puan oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,62 azalışla 1.536,00 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,59 puan değer kaybetti.

Dün 1.545,59 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 3,09 puan ve yüzde 0,20 kayıpla 1.542,50 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.526,72 ve en yüksek 1.548,69 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,38, teknoloji endeksi yüzde 0,35, sanayi endeksi yüzde 0,54, hizmetler endeksi yüzde 0,76 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 20'si yükseldi, 76'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri SASA Polyester, Koza Altın, Garanti Bankası, Doğan Holding ve Koza Anadolu Metal oldu.

Altının onsu 1.817,18 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 14,26, bileşik getirisi yüzde 14,77 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2107, sterlin/dolar paritesi 1,3786 ve dolar/yen paritesi 105,02 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,0260 liradan, avro 8,5110 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.817,18 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,27 düşüşle 60,47 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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