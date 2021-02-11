Borsa ilk yarıda yükseldi
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Borsa ilk yarıda yükseldi

11.02.2021 13:25 | Son Güncelleme: 11.02.2021 13:36
Borsa ilk yarıda yükseldi

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,68'lik değer kazandı.

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,68'lik değer kazandı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,68'lik değer kazandı. Endeks 10,53 puan artışla 1.557,64 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 10,5 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,46 azalırken, holding endeksi ise yüzde 1,54 değer kazandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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