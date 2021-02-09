Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,82 artışla 1.547,53 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 12,62 puan değer kazandı.

Dün 1.534,91 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 3,65 puan ve yüzde 0,24 kazançla 1.538,56 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.535,59, en yüksek ise 1.551,10 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,88, hizmetler endeksi yüzde 0,25, teknoloji endeksi yüzde 0,65 ve sanayi endeksi yüzde 1,03 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 53'ü yükseldi, 45'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Koza Altın İşletmeleri, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Garanti BBVA, Şişecam ve Petkim oldu.

Altının onsu 1.847,00 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2109, sterlin/dolar paritesi 1,3750 ve dolar/yen paritesi 104,6 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,0940 liradan, avro 8,5890 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,9 artışla 1.847,00 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 0,3 artışla 60,7 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu