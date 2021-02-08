Piyasalarda gün ortası
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Piyasalarda gün ortası

08.02.2021 13:17 | Son Güncelleme: 08.02.2021 13:20
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,18 artışla 1.529,86 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,18 artışla 1.529,86 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,68 puan değer kazandı.

Cuma günü 1.527,17 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 13,04 puan ve yüzde 0,85 kazançla 1.540,22 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.523,73, en yüksek ise 1.542,44 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,24 ve hizmetler endeksi yüzde 0,25 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,15 ve sanayi endeksi yüzde 0,82 yükseliş kaydetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 45'i yükseldi, 47'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Doğan Holding, Koza Altın İşletmeleri, İş Finansal Kiralama, Odaş Elektrik ve Garanti BBVA oldu.

Altının onsu 1.813,00 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2030, sterlin/dolar paritesi 1,3700 ve dolar/yen paritesi 105,6 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,0840 liradan, avro 8,5190 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yatay seyirle 1.813,00 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 0,7 artışla 59,8 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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