Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,40 artışla 1.539,63 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,08 puan değer kazandı.

Dün 1.533,55 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,27 artışla 1.537,65 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.534,28, en yüksek ise 1.544,63 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,08 gerilerken, hizmetler endeksi yüzde 0,73, teknoloji endeksi yüzde 0,22 ve sanayi endeksi yüzde 0,91 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 52'si yükseldi, 44'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Şişe Cam, Kardemir (D), Garanti BBVA, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Petkim oldu.

Altının onsu 1.814 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 14,25, bileşik getirisi yüzde 14,77 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1990, sterlin/dolar paritesi 1,3590 ve dolar/yen paritesi 105,20 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,1430 liradan, avro 8,5720 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 1 azalışla 1.814 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 0,4 yükselişle 58,6 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar