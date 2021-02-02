Piyasalarda gün ortası
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Piyasalarda gün ortası

02.02.2021 13:11 | Son Güncelleme: 02.02.2021 13:14
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,47 artışla 1.514,46 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,47 artışla 1.514,46 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 22,01 puan değer kazandı.

Dün 1.492,45 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,85 artışla 1.505,09 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.505,09, en yüksek ise 1.516,54 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,92, hizmetler endeksi yüzde 1,37, teknoloji endeksi yüzde 1,02 ve sanayi endeksi yüzde 1,57 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 91'i yükseldi, 8'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Koza Altın, Şişecam, Türk Hava Yolları, Garanti BBVA ve Doğan Holding oldu.

Altının onsu 1.852 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 14,19, bileşik getirisi yüzde 14,69 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,2070, sterlin/dolar paritesi 1,3690 ve dolar/yen paritesi 104,90 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,1630 liradan, avro 8,6430 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 azalışla 1.852 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 1,6 yükselişle 57,3 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar

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