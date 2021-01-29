Piyasalarda gün ortası
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Piyasalarda gün ortası

29.01.2021 13:09 | Son Güncelleme: 29.01.2021 13:12
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,53 azalışla 1.490,39 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,53 azalışla 1.490,39 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 7,93 puan değer kaybetti.

Dün 1.498,32 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,39 düşüşle 1.477,42 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.474,12, en yüksek ise 1.494,30 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,44, hizmetler endeksi yüzde 0,82 ve teknoloji endeksi yüzde 0,29 düşüş kaydederken, sanayi endeksi yüzde 0,11 yükseldi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 31'i yükseldi, 64'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Gübre Fabrikaları, Garanti BBVA, Karsan, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Koza Altın oldu.

Altının onsu 1.850 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 14,19, bileşik getirisi yüzde 14,69 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,2110, sterlin/dolar paritesi 1,3660 ve dolar/yen paritesi 104,90 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,3350 liradan, avro 8,8890 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda 1.850 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 0,6 artışla 55,4 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar

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