Piyasalarda gün ortası
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Piyasalarda gün ortası

26.01.2021 13:17 | Son Güncelleme: 26.01.2021 13:20
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,17 azalışla 1.537,55 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,17 azalışla 1.537,55 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,66 puan değer kaybetti.

Dün 1.540,21 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 4,39 puan ve yüzde 0,28 azalışla 1.535,82 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.516,81, en yüksek ise 1.542,70 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,06, teknoloji endeksi yüzde 0,15 ve hizmetler endeksi yüzde 0,05 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,45 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 38'i yükseldi, 59'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Garanti BBVA, Koza Altın İşletmeleri, Karsan Otomotiv, Kardemir (D) oldu.

Altının onsu 1.853,00 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 14,17, bileşik getirisi yüzde 14,67 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2130, sterlin/dolar paritesi 1,3650 ve dolar/yen paritesi 103,8 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,3860 liradan, avro 8,9620 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.853,00 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,5 artışla 55,9 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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