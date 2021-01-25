Piyasalarda gün ortası
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Piyasalarda gün ortası

25.01.2021 13:13 | Son Güncelleme: 25.01.2021 13:13
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,13 artışla 1.544,50 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,13 artışla 1.544,50 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,05 puan değer kazandı.

Cuma günü 1.542,45 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 14,12 puan ve yüzde 0,92 artışla 1.556,57 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.539,28, en yüksek ise 1.560,13 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,34, teknoloji endeksi yüzde 0,26 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,95 ve hizmetler endeksi yüzde 0,42 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 61'i yükseldi, 33'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Petkim, Koza Altın İşletmeleri, Karsan Otomotiv, Garanti Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası oldu.

Altının onsu 1.855,40 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2150, sterlin/dolar paritesi 1,3670 ve dolar/yen paritesi 103,8 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,3980 liradan, avro 8,9820 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.855,40 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1 artışla 55,5 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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