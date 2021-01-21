Piyasalarda gün ortası
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Piyasalarda gün ortası

21.01.2021 13:23 | Son Güncelleme: 21.01.2021 13:26
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,45 artışla 1.576,39 puan oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,45 artışla 1.576,39 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 7,04 puan değer kazandı.

Dün 1.569,35 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 8,68 puan ve yüzde 0,55 artarak 1.578,03 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1,572,43 ve en yüksek 1.582,04 puanla rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,84, teknoloji endeksi yüzde 0,90, sanayi endeksi yüzde 0,54, hizmetler endeksi yüzde 0,29 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 69'u yükseldi, 26'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Garanti Bankası, Karsan Otomotiv, Şişecam ve Türk Hava Yolları oldu.

Altının onsu 1.871,83 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2142, sterlin/dolar paritesi 1,3733 ve dolar/yen paritesi 103,42 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,4050 liradan, avro 9,0040 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda yatay seyirle 1.871,83 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,43 düşüşle 55,50 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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