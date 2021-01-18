Piyasalarda gün ortası
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Piyasalarda gün ortası

18.01.2021 13:21 | Son Güncelleme: 18.01.2021 13:24
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,38 artışla 1.530,28 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,38 artışla 1.530,28 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,79 puan değer kazandı.

Cuma günü 1.524,49 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 0,54 puan ve yüzde 0,04 kazançla 1.525,03 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.508,90, en yüksek ise 1.535,34 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,06 ve hizmetler endeksi yüzde 0,04 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 1,55 ve teknoloji endeksi yüzde 1,59 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 57'si yükseldi, 38'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Kardemir (D), Koza Altın İşletmeleri, Garanti BBVA, Doğan Holding, Şişecam oldu.

Altının onsu 1.830,90 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 14,25, bileşik getirisi yüzde 14,76 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2070, sterlin/dolar paritesi 1,3530 ve dolar/yen paritesi 103,8 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,5020 liradan, avro 9,0530 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.830,90 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,3 artışla 55 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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