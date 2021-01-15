Piyasalarda gün ortası
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Piyasalarda gün ortası

15.01.2021 13:27 | Son Güncelleme: 15.01.2021 13:30
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,22 azalışla 1.543,21 puan oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,22 azalışla 1.543,21 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3,39 puan değer kaybetti.

Dün 1.546,60 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 9,78 puan ve yüzde 0,63 düşüşle 1.536,82 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.532,22 ve en yüksek 1.547,84 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,39, hizmetler endeksi yüzde 0,22 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,35, teknoloji endeksi yüzde 0,20 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 44'ü yükseldi, 54'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Şişecam, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Doğan Holding, Kardemir (D) ve Türk Hava Yolları oldu.

Altının onsu 1.855,19 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2139, sterlin/dolar paritesi 1,3640 ve dolar/yen paritesi 103,66 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,3960 liradan, avro 8,9770 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.855,19 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,54 kayıpla 55,47 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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