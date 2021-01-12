Piyasalarda gün ortası
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Piyasalarda gün ortası

12.01.2021 13:17 | Son Güncelleme: 12.01.2021 13:21
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,48 artışla 1.543,59 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,48 artışla 1.543,59 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 7,40 puan değer kazandı.

Dün 1.536,19 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 12,85 puan ve yüzde 0,84 kazançla 1.549,04 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.537,38, en yüksek ise 1.556,35 puanla tarihi zirvesini gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,21, sanayi endeksi yüzde 0,37 ve hizmetler endeksi yüzde 0,07 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,15 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 51'i yükseldi, 43'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Şişecam, Türk Hava Yolları, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Garanti Bankası, Koza Altın İşletmeleri oldu.

Altının onsu 1.863,50 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 14,19, bileşik getirisi yüzde 14,69 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2160, sterlin/dolar paritesi 1,3600 ve dolar/yen paritesi 104,2 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,4670 liradan, avro 9,0810 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.863,50 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,7 artışla 56,4 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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