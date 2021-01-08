Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,62 artışla 1.531,63 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,39 puan değer kazandı.

Dün 1.522,24 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 8,92 puan ve yüzde 0,59 kazanımla 1.531,16 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.519,80 ve en yüksek 1.533,97 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,33, teknoloji endeksi yüzde 2,09, sanayi endeksi yüzde 0,91, hizmetler endeksi yüzde 0,41 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 61'i yükseldi, 35'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Türk Hava Yolları, Şişecam, Otokar ve Koza Altın oldu.

Altının onsu 1.891,46 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2238, sterlin/dolar paritesi 1,3600 ve dolar/yen paritesi 103,81 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,3640 liradan, avro 9,0090 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.891,46 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,36 kazançla 54,68 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara