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Piyasalarda gün ortası

06.01.2021 13:15 | Son Güncelleme: 06.01.2021 13:19
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,13 artışla 1.506,44 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,13 artışla 1.506,44 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 16,88 puan değer kazandı.

Dün 1.489,56 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 12,05 puan ve yüzde 0,81 kazançla 1.501,61 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.497,09, en yüksek ise 1.508,64 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,24, teknoloji endeksi yüzde 2,11, sanayi endeksi yüzde 1,40 ve hizmetler endeksi yüzde 1,06 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 82'si yükseldi, 17'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Turkcell, Garanti BBVA, Petkim ve Tekfen Holding oldu.

Altının onsu 1.958,70 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2340, sterlin/dolar paritesi 1,3650 ve dolar/yen paritesi 102,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,3310 liradan, avro 9,0470 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.958,70 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,5 artışla 54,4 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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