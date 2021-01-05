Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,74 artışla 1.506,50 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 11,07 puan değer kazandı.

Dün 1.495,43 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 6,11 puan ve yüzde 0,41 kayıpla 1.489,32 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.486,34, en yüksek ise 1.506,89 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,63, teknoloji endeksi yüzde 0,03, sanayi endeksi yüzde 0,76, hizmetler endeksi yüzde 0,02 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 85'i yükseldi, 13'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri GÜBRETAŞ, Koza Altın İşletmeleri, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Kardemir (D), Karsan Otomotiv oldu.

Altının onsu 1.944,80 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2280, sterlin/dolar paritesi 1,3590 ve dolar/yen paritesi 102,8 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,3890 liradan, avro 9,0760 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.944,80 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,2 artışla 51,4 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu