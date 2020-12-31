Piyasalarda gün ortası
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Piyasalarda gün ortası

31.12.2020 13:19 | Son Güncelleme: 31.12.2020 13:37
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,31 azalışla 1.475,26 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,31 azalışla 1.475,26 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 4,65 puan değer kaybetti.

Dün 1.479,91 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1,33 puan ve yüzde 0,09 kazançla 1.481,24 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.471,54, en yüksek ise 1.484,37 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,02 ve teknoloji endeksi yüzde 0,05 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,14 ve sanayi endeksi yüzde 0,29 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 48'i yükseldi, 27'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri GÜBRETAŞ, Şişecam, Garanti Bankası, Kardemir (D), Türk Hava Yolları oldu.

Altının onsu 1.894,50 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2290, sterlin/dolar paritesi 1,3670 ve dolar/yen paritesi 103,1 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,4770 liradan, avro 9,1850 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda 1.894,50 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 0,1 artışla 51,5 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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