Piyasalarda gün ortası
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Piyasalarda gün ortası

16.12.2020 13:17 | Son Güncelleme: 16.12.2020 13:20
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,75 artışla 1.405,91 puan oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,75 artışla 1.405,91 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 10,52 puan değer kazandı.

Dün 1.395,40 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 8,85 puan ve yüzde 0,63 kazançla 1.404,25 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.402,91, en yüksek 1.409,78 puanla rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,74, teknoloji endeksi yüzde 0,68, hizmetler endeksi yüzde 0,39 ve sanayi endeksi yüzde 0,62 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 60'ı yükseldi, 36'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Şişecam, Garanti Bankası, Tüpraş, Yapı ve Kredi Bankası oldu.

Altının onsu 1.863,00 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2200, sterlin/dolar paritesi 1,3520 ve dolar/yen paritesi 103,3 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,8880 liradan, avro 9,5040 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.863,00 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,5 artışla 51 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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